Alzira convoca el II Concurso de Mocadoraes y Sant Donís para el 9 d'octubre

El Ayuntamiento de Alzira, a través del Serval, ha lanzado la segunda edición de un concurso donde el amor y la dulzura son los protagonistas este Nou d’octubre y Sant Donís.

En la modalidad hornera, las mocadoraes, participarán los hornos que lo deseen y se establecen tres premios, un primero de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 100 euros. El concurso está abierto para los hornos que desarrollan su actividad comercial, de restauración y servicios en establecimientos ubicados en Alzira.

También los alcireños pueden participar en otra modalidad destinada a poetas y a artistas. Podrán redactar una carta de amor en su ciudad de una extensión máxima de una hoja, escrita en valenciano. En esta modalidad del premio al amor alcireño epistolar se establecen también dos premios: un primer galardón de 300 euros y un segundo premio de 100 euros.

Además, también habrá una modalidad de dibujo con dos categorías, adultos e infantil. En esta modalidad se establecen también cuatro premios.

El plazo para presentar las obras acaba el día 1 de octubre y se tiene que hacer por medio de una instancia en la sede electrónica o en el registro de entrada. En el caso de los hornos, tienen que presentar instancia y llevar la mocadorà con que quieren participar a la cata que se hará el 8 de octubre en la Casa de la Cultura de Alzira.

El concejal de Cultura, Israel Pérez, señala que “esta iniciativa nace con la voluntad de celebrar, de una manera especial, tanto el día de los valencianos y las valencianas como el día de los enamorados. Con este segundo concurso, y con estos dos elementos y Alzira como protagonista, se quiere animar los hornos a preservar y reforzar la tradición de la mocadorà, a la vez que se fomenta el uso del valenciano entre la ciudadanía y, en definitiva, el aprecio por nuestra ciudad”.