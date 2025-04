Algemesí inaugura la "Bibliomercat" para dar el servicio de biblioteca a los vecinos

La riada de octubre destrozó las instalaciones de la biblioteca de Algemesí y, mientras se subsanan todos los daños, la ciudad ha reabierto el servicio de biblioteca en las instalaciones del mercado, creando así lo que han denominado "Bibliomercat".

En Más de Uno La Ribera hemos habaldo con la primera teniente de alcalde, Carmina Borrás.

Esta es la nota de prensa que han elaborado al efecto:

Després de mesos de treball per a recuperar els danys causats per la riuada del passat 29 d’octubre, la Biblioteca Municipal d’Algemesí tornarà a oferir el seu servei el dimecres, 2 d’abril, en el Mercat Municipal baix el nom de BiblioMercat. La reobertura coincidirà amb el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que commemora el naixement de Hans Christian Andersen, una data especialment significativa per a fomentar la lectura entre els joves.

L’acte d’inauguració de BiblioMercat serà el mateix dia de la reobertura, el dimecres 2 d’abril, a les 10.30 h en el Mercat Municipal i, a banda del retorn del servei bibliotecari, s’ha programat una activitat especial per als més menuts. A les 18.00 hores, Silvia Colomer interpretarà «M’agrada» en la plaça del Mercat, una activitat d’animació lectora per a xiquets i xiquetes majors de 4 anys.

Amb esta reobertura, la biblioteca recuperarà el servei de préstec i devolució de llibres, així com l’accés a la premsa diària. L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h i dimarts i divendres de 17.30 h a 19.30 h en la parada número 6 de l’edifici del Mercat Municipal d’Algemesí. Carmina Gómez, regidora de Cultura i Educació, ha destacat la importància d’esta iniciativa: «Recuperar l’activitat després dels danys de la riuada ha sigut un gran avanç per a Algemesí. Llibres i cultura són fonamentals per a la nostra ciutat i, per això, hem treballat perquè este espai torne a estar disponible per a tota la ciutadania a través de

BiblioMercat. Amb açò, fem un pas més per a portar la lectura a nous espais i acostar-la a tot el món».