Raúl: "Estar en este club es un premio"

Raúl Ruiz no tardó ni un segundo en aceptar la oferta de renovación del Hércules, aunque tuvo que rescindir con el AEK chipriota. El alicantino ha reconocido que hubiese renovado incluso en Tercera División. "Llevo al Hércules muy dentro. A mi me compensa, pero no quiero que se me mida por mi nivel de herculanismo, sino por mi trabajo en el campo", ha dicho.

Raúl también ha reconocido que para él es un premio jugar en el Hércules. "Hemos limpiado la mente y se nota que empezamos de cero. Se nota el profesionalismo que hay", ha comentado el canterano blanquizul.