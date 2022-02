El Intercity ha anunciado un acuerdo de inversión con Alpha Blue Ocean para que inyecte 4,9 millones de euros en los próximos dos años. Toni Gallego, CEO del Intercity, ha explicado en Onda Cero los detalles del acuerdo. En el Hércules, el vestuario no da por perdido el liderato, pese a estar a cuatro puntos. "No vamos a dejar de pelear por esa primera plaza y no renunciamos", ha comentado Carlos David.