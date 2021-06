El HLA Alicante se despidió del ascenso tras caer ante Breogán. El conjunto lucentino perdió el partido decisivo de semifinales y le puso punto y final a una gran temporada. En el Hércules, Raúl Ruiz, canterano blanquiazul, analiza la situación del equipo. "No me veo en otro sitio que no sea jugando en el Hércules", ha dicho Raúl.