Tony Fábrega, formador de Level UP, nos propone como hacer que los clientes vuelvan y te recomienden

1) El problema en dos líneas

Mucho esfuerzo… y el cliente no vuelve ni recomienda.

“Todo correcto” no se recuerda; el “wow útil” sí.

Idea clave en una frase:

Wow útil + reseña/referral + detalle (justo en ese orden y después del wow).

2) ¿Qué es un “momento wow”?

Un gesto útil que sorprende un poco. No tiene que ser caro; tiene que estar pensado y ayudar.

Ejemplos de wows: una mini guía de uso, un vídeo corto, un informe sencillo en colores, un mapa/parking, una foto antes/después, un reto de 5 minutos.

3) La receta paso a paso (aplícalo hoy)

1. Diseña tu wow: algo pequeño, útil y repetible (60 segundos o 1 hoja).

2. Pide la reseña o referral inmediatamente (frase corta + QR a mano).

3. Entrega un detalle que empuje a volver (útil y barato).

Regla: con nombre se recuerda. Llama a cada gesto (“Vídeo de entrada 20’’”, “Resumen 5 puntos”, “Bocado de cortesía”, “Check 7 días”).

4) Ejemplos listos (varios sectores)

Óptica

Wow: Ajuste fino + vídeo de limpieza (30”) grabado en su móvil.

Reseña/referral: “Si hoy ves mejor y estás contento, ¿nos dejas una reseña? Aquí el QR.”

Detalle: Cita de revisión gratuita a los 6 meses.

Pizzería de barrio

Wow: Si hubo espera, triángulos de degustación de un sabor nuevo.

Reseña: “¿Nos cuentas cómo estuvo en Google? Tu opinión nos ayuda mucho.”

Detalle: Cupón de bebida gratis para la próxima visita.

Clínica de fisioterapia

Wow: En la primera sesión, alivio visible + vídeo de ejercicios al móvil.

Reseña: “Si notas mejora mañana, ¿nos dejas una reseña rápida?”

Detalle: Chequeo 10’ a los 15 días sin coste.

Tienda de plantas

Wow: Tarjeta de cuidados con foto de su planta + calendario de riego.

Referido: “¿Conoces a alguien empezando en plantas? Si le compartes este código, ambos tienen 5% en macetas.”

Detalle: Bolsita de abono para la primera semana.

Autoescuela

Wow: Al aprobar el teórico, foto con diploma + pack de consejos para la práctica.

Reseña: “¿Dejas tu experiencia? Ayuda a otros a decidir.”

Detalle: Simulacro gratis del práctico (20’) si trae a un amigo.

(Bloque extra, por si te encaja con tu negocio)

Panadería: pan caliente de cortesía si esperó; QR visible; cupón de croissant para la próxima.

Barbería: toalla caliente al final; “¿Nos dejas una reseña?”; aceite de barba mini.

Tienda de electrónica: configuración rápida al comprar; QR en ticket; cable de regalo.

Taller de bicis: ajuste gratuito a 7 días; QR en mostrador; parche extra.

5) Scripts (frases cortas que funcionan)

Pedir reseña justo tras el wow (elige una):

“Si esto te ha ayudado, ¿nos dejas una reseña? Aquí tienes el QR.”

“Tu opinión nos ayuda mucho. ¿30 segundos? QR aquí.”

“¿Te va bien ahora mismo dejarla? Se abre directo.”

Pedir referido (amigo/familiar):

“Si conoces a alguien con este mismo problema, comparte este código; ambos tendréis un detalle en la próxima visita”

Agradecer, pase lo que pase:

“Gracias por intentarlo. ¡Tu visita ya nos ayuda!”

6) Quita fricción (para que dejen reseñas de verdad)

QR que abre directo la app (Google/Instagram/Plataforma que uséis).

Ofrece dos opciones (por si una no le va).

Sugiere qué decir: “¿Qué te gustó más?” / “¿Qué te sorprendió?”

Cartel claro en mostrador y espejo (pocas palabras, código QR grande).

Agradece siempre (incluso si no la dejan).

7) Estándar de equipo (que no dependa del humor)

Coloca un mini guion pegado al mostrador:

PASO 1 — WOW ÚTIL (nombre): ______________________

PASO 2 — PEDIR RESEÑA/REFERRAL (frase): ___________

PASO 3 — DETALLE DE VUELTA: _______________________

QR listo: □ Sí Responsable: ______________

Haz role-play 10 minutos al inicio de la semana.

8) Indicadores (10 min/semana)

% con wow aplicado (¿en cuántas ventas se ejecutó?).

Nº de reseñas y media.

Clientes que vuelven (30–60 días).

Referidos recibidos.

Quejas (¿bajan tras el cambio?).

9) Acción de hoy (15 minutos)

1. Elige 1 wow (pequeño, útil, con nombre).

2. Imprime el QR y colócalo donde se vea.

3. Prepara detalle barato y útil.

4. Pega el mini guion con las 3 frases.

5. Aplica a los primeros 10 clientes. Mañana, ajusta.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y sigues con tu mejora en el uso de herramientas empresariales.