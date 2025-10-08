Tony Fábrega, formador de Level UP, nos ayuda a delegar y sistematizar, que funcione sin ti

1) La idea en una frase
Vídeo corto de cómo lo haces → checklist con puntos de control → responsable que reporta cada semana.
2) La receta (aplícalo hoy en 30 minutos)
1. Elige 1 tarea repetida que hoy depende de ti (ej.: check-in, empaquetado, mise en place, inventario, alta de alumno, control de calidad).
2. Graba un vídeo corto (2–4 min) con el móvil haciendo la tarea a tu manera “ideal”. Muestra materiales, orden, tiempos y “trucos”.
3. Crea una checklist (10–15 puntos máximo) con qué se hace y cómo se comprueba (foto, firma, contador, OK/KO).
4. Nombra un responsable de esa tarea (quién la hace y quién revisa si salió bien).
5. Agenda un cierre semanal de 10’ (responsable te cuenta: qué salió, qué falló, qué mejorar).
6. Repite la receta con la siguiente tarea cuando esta funcione sola.
3) Ejemplos sectoriales (lista para copiar/adaptar)
Hotel pequeño — Check-in sin colas
Vídeo: saludo, verificación de datos, explicación clara de desayuno y wifi, entrega de llave.
Checklist: DNI / tarjeta / factura / llaves / wifi probado / hora de llegada anotada.
Responsable: turno de recepción.
Resultado: menos colas, menos errores, caras más contentas.
Servicio técnico de electrodomésticos — Visita y cierre
Vídeo: llegada y presentación, diagnóstico, pruebas, presupuesto, cobro o cita de pieza.
Checklist: hora de llegada, fotos antes/después, pieza usada, firma del cliente, cobro/presupuesto subido al sistema.
Responsable: técnico asignado.
Resultado: menos llamadas “¿viniste?” y mejor facturación.
Escuela infantil — Alta de alumno sin olvidos
Checklist: documentación, alergias, grupo, agenda de adaptación, contacto de emergencia, autorización de fotos.
Responsable: coordinación/secretaría.
Resultado: familias tranquilas, cero sorpresas.
Taller textil (confección) — Control de calidad
Vídeo: qué mirar en costuras y medidas, tolerancias y ejemplo de “KO” vs “OK”.
Checklist (10 puntos): costura lateral, cuello, mangas, dobladillo, etiqueta, medidas A/B/C, hilo suelto, manchas, planchado, doble revisión.
Responsable: líder de línea.
Resultado: menos devoluciones, menos rehacer.
(Más de la emisión, por si te encaja)
Restaurante: mise en place con foto de estaciones y cantidades; resp.: jefe de partida.
Clínica médica: check-in con DNI, seguro y consentimiento; resp.: recepción.
Ecommerce: empaquetado con “protector + tarjeta + QR reseña + etiqueta”; resp.: almacén.
Mudanzas: inventario con vídeo de cómo etiquetar; resp.: jefe de equipo.
4) Plantillas listas (imprime y usa)
4.1 Guion del vídeo corto (2–4 min)
TAREA: _________________________ DUEÑO: ______________ VERSIÓN: 1.0 FECHA: ___/___
0) Presentación (10 s): “Hola, esto es [tarea], dura [tiempo], y así queda OK.”
1) Materiales y puesto listo (20 s): [lista y orden]
2) Pasos (1, 2, 3) (2–3 min): [muestra cómo, con truco si aplica]
3) Puntos de control (30 s): “Se comprueba con [foto/firma/contador].”
4) Resultado OK (10 s): “OK se ve así: ________ / KO se ve así: ________.”
5) Seguridad/limpieza (10 s) y cierre (10 s).
4.2 Checklist con puntos de control (máx. 15)
TAREA: _________________________ RESPONSABLE: ______________ REVISOR: ______________
☐ 1. ____________________________________ (PRUEBA: foto / firma / contador / OK-ROJO)
☐ 2. ____________________________________ (PRUEBA: ________________________________)
☐ 3. ____________________________________ (PRUEBA: ________________________________)
...
☐ 10. ___________________________________ (PRUEBA: ________________________________)
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________
INCIDENCIAS (KO): ______________________________________________________________
4.3 Acta semanal (10 min) de seguimiento
TAREA: _________________________ SEMANA: ___/___
Hechos (3 bullets):
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
KOs (qué falló y en qué paso):
- __________________________________________________________________
Ajuste (1 cambio, esta semana):
- Vídeo / Checklist / Materiales / Turnos / Otro: _______________________
Responsable del ajuste: ______________ Fecha: ___/___ Revisión: ___/___
5) ¿Y si algo sale mal al delegar?
Primero mira el proceso, no a la persona:
¿Objetivo claro? ¿Algún paso confuso? ¿Falta material? ¿No hay “prueba” para marcar OK?
Ajusta: regraba 1 trozo del vídeo, aclara 2 frases de la checklist, añade 1 foto de ejemplo.
Repite. Lo repetible se convierte en proceso. Lo estratégico (a quién sirves, qué prometes, grandes decisiones) se queda contigo.
6) Indicadores (10 min/semana)
% de tareas con vídeo + checklist + responsable (objetivo: 100% en las clave).
Errores/semana por tarea (bajan = bien).
Tiempo medio por tarea (baja = bien).
Reprocesos/devoluciones (bajan = bien).
Satisfacción (equipo y clientes).
7) Acción de hoy (reto de 1 día)
1. Elige 1 tarea.
2. Graba el vídeo (2–4 min).
3. Escribe la checklist (10–15 puntos, con “prueba”).
4. Nombra el responsable y agenda cierre 10’ a 7 días.
Mañana, prueba el sistema con 3 ejecuciones reales.
