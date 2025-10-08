CONSEJO PARA EMPRESAS

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos ayuda a delegar y sistematizar, que funcione sin ti

Delegar no es “quitarse cosas de encima”. Es enseñar cómo, dejar pasos claros y poner una persona responsable. Con eso, el trabajo sale igual de bien aunque no estés.

Onda Cero Alicante

Alicante |

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos ayuda a delegar y sistematizar, que funcione sin ti

1) La idea en una frase

Vídeo corto de cómo lo haces → checklist con puntos de control → responsable que reporta cada semana.

2) La receta (aplícalo hoy en 30 minutos)

1. Elige 1 tarea repetida que hoy depende de ti (ej.: check-in, empaquetado, mise en place, inventario, alta de alumno, control de calidad).

2. Graba un vídeo corto (2–4 min) con el móvil haciendo la tarea a tu manera “ideal”. Muestra materiales, orden, tiempos y “trucos”.

3. Crea una checklist (10–15 puntos máximo) con qué se hace y cómo se comprueba (foto, firma, contador, OK/KO).

4. Nombra un responsable de esa tarea (quién la hace y quién revisa si salió bien).

5. Agenda un cierre semanal de 10’ (responsable te cuenta: qué salió, qué falló, qué mejorar).

6. Repite la receta con la siguiente tarea cuando esta funcione sola.

3) Ejemplos sectoriales (lista para copiar/adaptar)

Hotel pequeño — Check-in sin colas

Vídeo: saludo, verificación de datos, explicación clara de desayuno y wifi, entrega de llave.

Checklist: DNI / tarjeta / factura / llaves / wifi probado / hora de llegada anotada.

Responsable: turno de recepción.

Resultado: menos colas, menos errores, caras más contentas.

Servicio técnico de electrodomésticos — Visita y cierre

Vídeo: llegada y presentación, diagnóstico, pruebas, presupuesto, cobro o cita de pieza.

Checklist: hora de llegada, fotos antes/después, pieza usada, firma del cliente, cobro/presupuesto subido al sistema.

Responsable: técnico asignado.

Resultado: menos llamadas “¿viniste?” y mejor facturación.

Escuela infantil — Alta de alumno sin olvidos

Checklist: documentación, alergias, grupo, agenda de adaptación, contacto de emergencia, autorización de fotos.

Responsable: coordinación/secretaría.

Resultado: familias tranquilas, cero sorpresas.

Taller textil (confección) — Control de calidad

Vídeo: qué mirar en costuras y medidas, tolerancias y ejemplo de “KO” vs “OK”.

Checklist (10 puntos): costura lateral, cuello, mangas, dobladillo, etiqueta, medidas A/B/C, hilo suelto, manchas, planchado, doble revisión.

Responsable: líder de línea.

Resultado: menos devoluciones, menos rehacer.

(Más de la emisión, por si te encaja)

Restaurante: mise en place con foto de estaciones y cantidades; resp.: jefe de partida.

Clínica médica: check-in con DNI, seguro y consentimiento; resp.: recepción.

Ecommerce: empaquetado con “protector + tarjeta + QR reseña + etiqueta”; resp.: almacén.

Mudanzas: inventario con vídeo de cómo etiquetar; resp.: jefe de equipo.

4) Plantillas listas (imprime y usa)

4.1 Guion del vídeo corto (2–4 min)

TAREA: _________________________ DUEÑO: ______________ VERSIÓN: 1.0 FECHA: ___/___

0) Presentación (10 s): “Hola, esto es [tarea], dura [tiempo], y así queda OK.”

1) Materiales y puesto listo (20 s): [lista y orden]

2) Pasos (1, 2, 3) (2–3 min): [muestra cómo, con truco si aplica]

3) Puntos de control (30 s): “Se comprueba con [foto/firma/contador].”

4) Resultado OK (10 s): “OK se ve así: ________ / KO se ve así: ________.”

5) Seguridad/limpieza (10 s) y cierre (10 s).

4.2 Checklist con puntos de control (máx. 15)

TAREA: _________________________ RESPONSABLE: ______________ REVISOR: ______________

☐ 1. ____________________________________ (PRUEBA: foto / firma / contador / OK-ROJO)

☐ 2. ____________________________________ (PRUEBA: ________________________________)

☐ 3. ____________________________________ (PRUEBA: ________________________________)

...

☐ 10. ___________________________________ (PRUEBA: ________________________________)

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________

INCIDENCIAS (KO): ______________________________________________________________

4.3 Acta semanal (10 min) de seguimiento

TAREA: _________________________ SEMANA: ___/___

Hechos (3 bullets):

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

KOs (qué falló y en qué paso):

- __________________________________________________________________

Ajuste (1 cambio, esta semana):

- Vídeo / Checklist / Materiales / Turnos / Otro: _______________________

Responsable del ajuste: ______________ Fecha: ___/___ Revisión: ___/___

5) ¿Y si algo sale mal al delegar?

Primero mira el proceso, no a la persona:

¿Objetivo claro? ¿Algún paso confuso? ¿Falta material? ¿No hay “prueba” para marcar OK?

Ajusta: regraba 1 trozo del vídeo, aclara 2 frases de la checklist, añade 1 foto de ejemplo.

Repite. Lo repetible se convierte en proceso. Lo estratégico (a quién sirves, qué prometes, grandes decisiones) se queda contigo.

6) Indicadores (10 min/semana)

% de tareas con vídeo + checklist + responsable (objetivo: 100% en las clave).

Errores/semana por tarea (bajan = bien).

Tiempo medio por tarea (baja = bien).

Reprocesos/devoluciones (bajan = bien).

Satisfacción (equipo y clientes).

7) Acción de hoy (reto de 1 día)

1. Elige 1 tarea.

2. Graba el vídeo (2–4 min).

3. Escribe la checklist (10–15 puntos, con “prueba”).

4. Nombra el responsable y agenda cierre 10’ a 7 días.

Mañana, prueba el sistema con 3 ejecuciones reales.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos a implementarlo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer