Los empresarios del ocio de Alicante indignados ante lo que consideran una dejación de funciones de la Consellería de Sanitat

Los empresarios de locales de ocio de Alicante, habían trasladado a la consellería la posibilidad de reabrir sus establecimientos con las mismas restricciones que el resto de la hostelería, pero su sorpresa ha sido mayúscula, seguida de indignación, al escuchar a la consellera Barceló decir que ella no puede tomar esa decisión, si no que le corresponde al consejo interterritorial. Estamos a las puertas de la campaña más importante para el sector y urgen medidas para intentar paliar en la medida de lo posible las perdidas que ya llevan acumuladas desde el inicio de la pandemia. El lunes se constituyó una mesa de negociación que está debatiendo cuales pueden ser esas ayudas urgentes y la posibilidad de modificar los horarios de aperturas que permanecen con estrictas restricciones desde el mes de agosto. A lo largo de la semana está previsto que se tengan más datos sobre dichas medidas que serán analizadas con lupa por los empresarios quienes no descartan movilizaciones de protesta. Hoy, en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con el presidente y portavoz de ALROA, Javier Galdeano. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.