Madrid se convierte en la capital mundial de la coctelería

Desde el próximo martes 27 y hasta el día 3, se celebra la 4ª edición de Madrid Cocktail Week. Una forma de acercar a los consumidores al arte de la coctelería, que servirá además para apoyar a la hostelería. La principal atracción es la ruta por algunas de las 80 coctelerías que participan y descubrir la carta creada para la ocasión en cada uno de ellos, con ocho cócteles, sumando en total unas 500 creaciones diferentes.

Habrá además talleres de coctelería para el público que quiera aprender, desde iniciación a la coctelería, más avanzados, talleres donde se maridará gastronomía y cócteles… Algunas propuestas que tendremos por ejemplo nos las encontramos en 1862DryBar, coctelería de corte clásico en la calle Pez donde probaremos por ejemplo un ‘Fetiche Negroni’ compuesto de Campari, Flor de Saúco, Vermut seco y Cordial de lima. En la coctelería ‘de moda’ Inclán Brutal en la calle Álvarez Gato 4, pediremos un Funky Monkey con Martín Miller, Crema de lavanda, Cordial Lima y Solución salina. O en The Shaker, un Music Cocktail Bar en la calle Alcántara, donde hacen cócteles en vertiente clásica y creativa, acompañada de una muy buena oferta de música, nos pediremos un Ronero, con Ron Havana, Licor de manzana, Bitter de roble, Lima y Canela

Y para seguir con tanta agitación, el fin de semana que viene, del 30 al 1, el conocido Bartender Diego Cabrera ha ideado The Big Reunión en sus locales Viva Madrid y Salmón Gurú, la coctelería nº24 de la lista mundial del Fifty Best Bars donde reunirá a 7 bartender líderes del sector, en el continente americano que están contribuyendo a la evolución de la coctelería. En The Big Reunion se formará una pasarela entre dos continentes y sus maneras de beber; se mezclarán cócteles y agitarán visiones. El cartel de ‘artistas’ viene del famoso bar de Nueva York Employees Only, Hanky Panky (Ciudad de México), El Barón (Cartagena), Alquímico (Cartagena), Carnaval (Lima), Cochinchina (Buenos Aires) y Florería Atlántico (Buenos Aires). Mesas redondas, Brunch, innovación y mucho sabor…