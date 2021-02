La Brújula de Madrid 16/02/2021

Hoy, en el día en el que hemos sabido que la estación de Atocha se llamará "Atocha Constitución del 78", hemos hablado de otras cosas con el Delegado del Gobierno. Jose Manuel Franco no está ahora para mociones de censura ni para articular una candidatura única de la izquierda con la que derrotar al PP. En lo de la pandemia no es partidario de relajar pero que ayudará a que se cumpla lo que decida la autoridad competente, en este caso la Comunidad. Además hemos echado un vistazo a "Comer bien es fácil si sabes cómo" de Luis A. Zamora y Alberto Herrera que es una guía útil para no estropearnos antes de tiempo. Mar nos iba a llevar a una exposición pero por la mala cabeza del director iremos el jueves.