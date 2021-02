Más de Uno Alcalá 15/02/2021

Desde hoy queda restringida la movilidad en las 6 zonas básicas de salud de Torrejón de Ardoz, lo que supone el cierre perimetral del municipio. La medida adoptada para contener la transmisión de la Covid-19 se mantendrá, al menos, hasta el 1 de marzo. Municipios como Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas y Mejorada del Campo mantienen las restricciones de entradas y salidas de sus límites municipales hasta el día 22 de febrero. Por el contrario, San Fernando de Henares, Campo Real y Coslada levantan hoy su cierre perimetral ante la mejora de los datos de contagio. La Comunidad de Madrid retrasará desde este jueves el inicio del toque de queda a las 23 horas. La hostelería y los cines podrán admitir clientes como máximo a las 22:00 y estar cerrados a las 23:00. Por tercera semana consecutiva, la alta incidencia de contagio lleva al ayuntamiento de Alcalá de Henares a no permitir la instalación de los mercadillos ambulantes en el municipio. Los vendedores anuncian una concentración en el antiguo recinto ferial para hacer ver su malestar ante esta decisión y el grupo municipal del Partido Popular llevará a pleno mañana una moción para que estos mercadillos recuperen su actividad al igual que en otros municipios con cifras altas de coronavirus como S. Fernando de Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz. La Delegación del Gobierno no ha concedido el permiso para la concentración convocada por la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Torrejón prevista para esta tarde ante las puertas del Centro de Salud Las Veredillas. La ministra de Industria, Comercio y Turismo mantendrá esta mañana un encuentro de trabajo con alcaldes de la zona en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y, después, visitará la fábrica de desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos Pharmaloop. Desde hoy la línea 255 que comunica Alcalá y Camarma extiende su itinerario los días laborables hacia el barrio de Espartales en Alcalá de Henares para facilitar la conexión con el Complejo Deportivo de Espartales, las residencias de ancianos, el Centro de Salud Cervantes y el Centro de Especialidades Francisco Díaz. Este nuevo recorrido posibilita el trasbordo hacia la línea circular urbana de Alcalá que enlaza con el Hospital Príncipe de Asturias y el Campus universitario. La Comunidad de Madrid busca fondos europeos para financiar la construcción de las nuevas plantas de tratamiento mecánico y biológico de residuos y solicita a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que las plantas de Loeches y Colmenar Viejo no queden excluidas del reparto de los fondos europeos Next Generation.