Viure la guerra des de la distància

Els dos ucraïnesos ressalten com estan en permanent contacte amb les seves famílies i amics i quina és la sensació que els hi transmeten. Confien en l'ajuda de la Unió Europea i dels Estats Units per derrotar a Rússia i es mostren convençuts que les forces armades del seu país lluitaran fins a les darreres conseqüències per expulsar a les tropes russes d'Ucraïna.

Kazmiruk i Lyashenko destaquem com ajuden des de Catalunya enviant diners, roba, menjar,... tot el necessari per una lluita que pressuposen llarga.