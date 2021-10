A debat el model de transició energètica

Jiménez afirma estar d'acord amb una transició energètica, que entitats com la seva defensen des de fa temps, però no amb el model que es vol implementar a Catalunya. Critica que amb les condicions imposades es podria arribar a una compra de voluntats per part de les empreses interessades en dur a terme aquests projectes i posa de relleu el pes que suporta la província de Tarragona d'aquestes instal·lacions. El president de GEPEC demana un model similar al d'Alemanya, on molts d'aquests tipus de projectes es fan a zones industrials.