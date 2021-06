LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Ritual del son: descansar bé per estar bé

Ser la nostra primera prioritat i gaudir dels moments d'autocura ens permetran garantir un bon descans i per això és important conèixer quins són aquells tips que ens poden ajudar a dormir bé per tenir una vida plenament saludable. A La Ciutat Lleida en parlem avui amb la Marta Romera, periodista i dietista integrativa, que ens fa un recull de tips per adaptar el nostre ritual del son.