LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Quiche de figues amb dauets de carabassa

A La Ciutat Lleida entrem a la cuina amb el xef Gabriel Jové, que aquesta setmana ens parla de les figues, amb la mirada posada a Alguaire on hi ha una gran producció de figues coll de dama. Aprofitant la seva temporalitat i que aquest mes de setembre es troben en el punt més àlgid, ens proposa una recepta ben senzilla per començar a ambientar-nos en la tardor: quiche de figues amb dauets de carabassa. Bon profit!