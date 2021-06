L'avistament d'ovnis sempre ha estat un tema recorrent a tots els punts del planeta, amb testimonis diversos al llarg dels anys. De fet, la intel·ligència nordamerciana no ha trobat evidències que els fenòmens aeris presenciats pels pilots de la Marina en els últims anys siguin naus espacials extraterrestres. No obstant això, aquests serveis d'espionatge encara no poden explicar els moviments inusuals albirats que han desconcertat als científics i a l'exèrcit dels Estats Units, segons The New York Times, que cita com a font a alts funcionaris de l'administració, que preparen un informe sobre aquest assumpte que es publicarà el 25 de juny.