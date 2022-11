La mirada local en l’àmbit de la salut al territori

Amb un pressupost d’uns 20 milions d’euros, que de cara al 2023 s’incrementarà fins als 23,5 milions d’euros, l’Àrea de Salut Pública s’enfoca en quatre línies: suport als ajuntaments en matèria de Salut Pública, suport a la pròpia administració de la Generalitat amb inversions al territori, un sistema de beques pioner per fomentar la investigació i la recerca des del territori i el suport al Tercer Sector amb subvencions a les entitats.

Des de la Diputació de Lleida es treballa amb els plans de salut als municipis, a través dels quals es mira de donar cobertura a totes les demandes que realitzen els ajuntaments en matèria sanitària. D’aquesta manera, tots els ajuntaments de manera equitativa segons les seves característiques poden optar a fer accions puntuals que es contemplen en un pla triennal de 15 milions d’euros (2020-2021-2022) i que de cara al proper trienni ascendirà als 24 milions d’euros. Amb aquests plans d’inversions els municipis poden incloure equipaments com consultoris, sales de vetlla i tanatoris, cementiris, piscines o parcs de salut municipal. Des de la corporació supramunicipal també s’estaà posant èmfasi en la importància de la gestió de l’aigua, amb sistemes de clavegueram i depuradores.

El repte de l'aigua

La sequera que s’està produint aquest any per la manca de precipitacions ha comportat problemes en diversos municipis que al llarg d'aquest 2022 han patit restriccions pel consum d’aigua de boca. Es dona la circumstància que la baixada del nivell d’aigua als rius i embassaments comporta que els elements nocius quedin més concentrats en la poca quantitat d’aigua i s’hagin de destinar esforços en els controls de qualitat de l’aigua. Per això aquests plans municipals s’encararan en destinar inversions per millorar les infraestructures de distribució d’aigua destinada a consum.

Salut i territori

La Diputació de Lleida també dona suport a la pròpia administració de la Generalitat, finançant infraestructures de la xarxa hospitalària del territori, com per exemple, la recent planta de neonats de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Ens els últims anys també ha col·laborat en renovar instal·lacions i equipaments mèdics a l’Hospital del Pallars, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, el Centre Sanitari del Solsonès o l’Espitau dera Val d’Aran i de cara al futur es preveu que la col·laboració vagi més en la línia de donar suport a projectes concrets.

El batec social

Les polítiques socials de la Diputació de Lleida representen una aposta institucional per una societat més justa i solidària, materialitzada en un decidit compromís social en els plans estratègics d’inversions i subvencions. La corporació provincial col·labora amb unes 1.200 entitats i associacions lleidatanes, destina uns 3 milions d’euros a accions de caire social i solidari, a través de convocatòries anuals. S’estableixen també convenis amb entitats, que sota el seu paraigua, fan la distribució de les aportacions entre les diferents associacions.

L'impuls a la recerca

Una altra de les línies d’actuació és la col·laboració activa amb projectes de recerca i investigació que es canalitzen des de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, a través d’un sistema pioner de beques que compta amb una aportació total de 250.000 euros, per a 5 projectes que són seleccionats des d’un comitè extern de l’IRBLleida. En els últims anys s’ha canviat la gestió d’aquesta aportació perquè siguin els propis professionals i experts els que decideixin sota el seu criteri quins són els projectes que es beneficien d’aquest finançament, uns projectes que impulsen la recerca al territori en matèria de salut.