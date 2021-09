LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Lleida celebra la Nit Europea de la Recerca amb una quarantena de propostes

Cada any més de 300 ciutats d’una trentena de països d’Europa organitzen la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència. El seu objectiu és apropar la recerca i els seus protagonistes al públic de totes les edats i donar a conèixer la recerca i la innovació de manera planera i divertida. Des de la Universitat de Lleida es coordinen totes les activitats gratuïtes que tindran lloc el dia 24 de setembre, amb l’objectiu de convertir, per un dia, el ciutadà en científic. Com a resultat de l’èxit en les passades edicions durant aquesta setmana també es realitzen tallers i xerrades com avantsala del que s’espera divendresa. En parlem a La Ciutat Lleida amb l’Anabel Sorolla, investigadora Miguel Servet del Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.