LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Israel, un viatge de Terra Santa a la modernitat

Aquest mes d'abril obrim una nova finestra al món per viatjar fins a Israel, un país que ens ofereix múltiples propostes, començant per Jerusalem, amb tota la història i tradició regiliosa, seguint per Tel-Aviv, Haifa, Betlem, el Mar Mort o la fortalessa de Masada. Ens acompanya en aquest viatge Joan Ramon Zaballos, viatger i professor d'alemany a l'EOI de Lleida.