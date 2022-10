LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: David J. Hufford, l'estudiós de la llegenda de la Vella Bruixa

Aquesta setmana als Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens parla de David J Hufford, un investigador que a la dècada dels 70 va mostrar molt interès per certes llegendes sobre assalts nocturns que es van donar a l'illa de Terranova (Canadà), coneguts com la llegenda de la Vella Bruixa. Al llarg dels anys i després d'escoltar molts testimonis va publicar un llibre que no va tenir la repercussió que s'esperava i va dirigir les seves investigacions al camp de l'espiritualitat.