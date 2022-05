Exposicions, visites guiades, perfomances i xerrades entre les propostes dels equipaments culturals de Lleida

Per catorzena vegada, els museus i equipaments culturals de la ciutat de Lleida s’uneixen per celebrar conjuntament la Nit dels Museus. Els vuit equipaments que hi participen són: CaixaForum Lleida, Museu de l’Aigua, Castell dels Templers de Gardeny, Museu d’Art Jaume Morera, Centre d’Art La Panera, Roda Roda Museu de l’Automoció de Lleida, Seu Vella de Lleida i Museu de Lleida. Enguany, a més d’oferir diferents activitats, es torna a recuperar l’horari habitual d’obertura, de 20.00 a 24.00 hores.

Programa Nit dels Museus 2022 a Lleida

Al Museu d’Art Jaume Morera es podrà visitar l’exposició “Encreuaments. Dipòsits de la Col·lecció Nacional de Fotografia i d’Art Contemporani”, a cura de Jesús Navarro. La mostra presenta un important conjunt d’adquisicions d’obra fotogràfica i contemporània que s’ha incorporat recentment a la col·lecció del museu, en concepte de dipòsit, procedent de les compres que la Generalitat de Catalunya ha dut a terme en els darrers anys. De les 20.00 h a les 23.00 h, “Encreuats”, aproximacions guiades i accions musicals vinculades a les obres de l’exposició, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida (projecte ‘Espaia’t 360°’). Les places estaran limitades a l’aforament de la sala.

El Centre d’Art La Panera acollirà les exposicions “Mireia Sallarès. Tenir una història, tenir una responsabilitat”, a cura de Joana Masó; “El verb harmònic”, a cura de David Armengol; “Jingle. Un fil de vida musical”, de Laia Estruch (Espai MiniPanera); i “Ediciones Originales. 77magazine: històries veritables”, a cura d’Anna Roigé (Centre de Documentació). De les 21.00 h fins a mitjanit, visites comentades a les exposicions. I a les 20.00 hores, “Sirena”, performance a càrrec de Laia Estruch, amb textos d’Irene Solà, una acció que es va estrenar per primera vegada al Palau de la Música, i que ara es pot veure per segona vegada.

Pel que respecta al Museu de l’Aigua, el Campament de la Canadenca mostrarà l’exposició “Joan Oró. El científic de la vida”, el llegat de Joan Oró, format pels documents, fotografies i materials científics que va reunir i preservar al llarg de la seva vida. Els materials es presenten en una exposició que manté el record del gran científic lleidatà. El Museu de l’Aigua s’avança a la nit amb una activitat de tarda, que compta amb la col·laboració de la Fundació Joan Oró. A les 18.30 h ofereix la conferència “Mart, una aposta de tot al vermell”, a càrrec de Joan Anton Català, divulgador científic, que farà un recorregut per les missions a Mart. A les 22.00 hores es farà, també, una visita guiada per les exposicions del museu.

D’altra banda, el Dipòsit del Pla de l’Aigua farà una obertura de portes especial de les 20.00 a les 00.00 hores.

CaixaForum Lleida mostrarà l’exposició “[[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/lleida/audios-podcast/ledat-dor-cartellisme-modern-sexposa-caixaforum-lleida-per-primer-cop-catalunya_202203106229d71ae2af800001e6d741.html|||Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari]]”, que proposa redescobrir els orígens del cartell artístic modern, com a reclam publicitari i com a obra d’art. A més, CaixaForum s’avança també a la Nit i proposa un parell d’activitats a la tarda. A les 17.30 h, una visita comentada a l’exposició per al públic familiar, activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 8 anys. I a les 18.30 h, es faran visites comentades per al públic general. Hi haurà servei d’educador/a a disposició del públic per a qualsevol dubte o comentari sobre l’exposició. Cal reservar per a les activitats clicant aquí.

El Castell dels Templers de Gardeny oferirà visites guiades a la Poderosa Comanda de Gardeny a les 20.00 h, 20.30 h, 21.00 h, 21.30 h, 22.00 h i 22.30 h, amb les quals conviden a descobrir la comunitat de monjos guerrers que van viure a la Comanda Templera de Gardeny, un dels principals centres de decisió de la Corona d’Aragó. Les visites guiades giren al voltant de la història i el mite de la Casa de Gardeny. Cal inscripció prèvia a l’Oficina d’Informació de Turisme de Lleida (c/ Major, 31), al telèfon 973 700 319 o al correu electrònic infoturisme@paeria.es.

El Roda Roda Museu de l’Automoció de Lleida mostrarà la peça del trimestre: “Vehicles funeraris”, mostra de vehicles destinats al transport de fèretres de la col·lecció del museu: una carrossa del segle XIX, de model d’aranya, i un Seat 1500 Funerari, de 1971. Aquesta tipologia de vehicles apareix quan es creen els cementiris municipals als afores de la ciutat, i es fa necessari un transport específic, primer amb carruatges adaptats i després amb automòbils comercials amb carrosseria específica. A les 20.00 h hi haurà la xerrada: “L’últim viatge. La mort i les seves tradicions a Lleida segons la documentació de l’Arxiu Municipal”, a càrrec de Iolanda Enjuanes, cap de l’Arxiu Municipal de Lleida. I a les 20.30 h, un cop acabada la xerrada, visita guiada per l’exposició temporal i per la resta de vehicles de la col·lecció del museu, a càrrec dels tècnics del museu.

La Seu Vella de Lleida oferirà portes obertes de les 21.00 h fins a mitjanit. A les 21.30 h i a les 22.30 h, al claustre, escenografia “El poema de l’home”, de Guillem Viladot. De la mà de Pau Minguet, director de la Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal” i comissari de l’Any Viladot, i de l’arquitecte Jaume Farreny, autor de l’Escenografia, es podrà conèixer de prop un dels màxims exponents de la poesia experimental a través d’aquesta obra, instal·lada a la galeria sud-est del claustre, on les lletres de l’abecedari i les paraules es converteixen en imatges i fenòmens visuals. Cal inscripció prèvia al telèfon 973 230 653. Les places són limitades.

Per últim, al Museu de Lleida es podran visitar les exposicions “Imago Urbis. La Lleida del segle XVI”, un recorregut per la Lleida del renaixement, una ciutat viva i esplendorosa; i “Els amors dels déus”, mostra d’una selecció de gravats del fons Gelonch Viladegut, que ens mostra els amors dels déus de la mitologia clàssica. A més, a l’Espai 0 hi haurà exposada la taula de la Mare de Déu, el Nen i santa Anna, l’última donació que ha rebut el museu. A les 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h i 23.30 h, visites dinamitzades a “Imago Urbis”, a càrrec d’Antoon van der Wijngaerde i de la seva ajudant, intèrpret de llengua de signes.