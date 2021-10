PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 28/10/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Avui ens tralladem a la llibreria La Sabateria, al Centre Històric de Lleida per parlar amb la seva propietària Estefania Reñé per conèixer aquest local que segons el portal web especialitzat Little Bookstores és la novena llibreria petita més bonica del món. Obrim una finestra al món per viatjar fins a Turquia amb Joan Ramon Zaballos. En Miki de Santiago ens explica les notícies del món audiovisual i repassem l'agenda cultural del dia.