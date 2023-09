PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 14/09/2023

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb Maribel Tost, directora de CaixaForum Lleida que ens explica la programació cultural que tenen prevista per aquest nou curs. Seguim amb l'ambientòleg Jordi Prats, que ens explica què és la Zona de Baixes Emissions i com s'està preparant Lleida per a implantar-la i tanquem el programa amb els Guardians del misteri i l'historiador Enric Sabarich.