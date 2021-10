PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 08/10/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Donem un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana, amb molt bones previsions turístiques tant al Pirineu com als allotjaments de turisme rural. A més, diverses fires, com la del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, el Festival del Parc Astronòmic del Montsec o la primera edició a Almenar del Festivalent@. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich que ens parla d'algunes de les conferències que es pronunciaran aquest cap de setmana en el marc del V Ufology World Congress que es celebra aquest cap de setmana a Barcelona. I acabem el programa amb Postureig de Lleida.