La Signatura

Es tiempo de decisiones

Aunque falten dos partidos para acabar la liga y la temporada, aunque aún haya mínimas opciones de conquistar el título , más bien remotas. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Pronto viajarán los jugadores con sus selecciones , y entre ellos y sobre todo, Leo Messi. Los grandes nombres y los grandes entrenadores, las transacciones importantes ya están empezando a encarrilarse o se han realizado como por ejemplo en el Bayern de Munich, imagen Perfecta de lo que es una planificación deportiva y que no deja nada a la improvisación . A Joan Laporta empieza a echársele el tiempo encima. Necesita una respuesta del astro argentino pero para ello necesita presentarle un proyecto sólido , ganador y ambicioso. Y sin lo uno no tiene Lo otro. Es verdad que es fundamental saber qué ocurrirá con el gran capitán del Barcelona para el resto de decisiones. Condiciona mucho si el Argentino sigue o no, pues su ficha será la más importante y su peso en el juego del equipo también. Pero otro tanto ocurre con el entrenador de la temporada que viene. No creo que a estas alturas de la campaña existan en el seno del club dudas sobre quién debe dirigir la nave el año que viene porque si no mal iríamos. Si se confía en Ronald Koeman debe saberlo ya y que sea con convencimiento absoluto y si es que no también , y empezar a trabajar las ideas de su sustituto porque a día 14 de Mayo ya es tiempo de tomar decisiones