LA SIGNATURA

Queda mucho por hacer

Es verdad que en los primeros 100 días de Laporta como presidente se han tomado ya muchas decisiones . Sobre todo en cuanto a la estructura organizativa, los cargos ejecutivos y en materia de secciones donde ha habido una auténtica revolución como le gusta decir a Joan Laporta. También en la cantera y el organigrama del fútbol base. Algo que ha generado Mucha controversia pero que tiene su lógica. El fútbol base del Barcelona es fundamental en un proyecto y por tanto, se esté o no de acuerdo con algunos nombres, la actual directiva tiene derecho y casi obligación a poner a gente de su máxima confianza o gusto para desarrollar el Proyecto que deseen. Solo cabe esperar que todas las decisiones se han tomado con lógica, sin prejuicios y sin favoritismos. Simplemente por capacidad e idoneidad para el cargo. En secciones más de lo mismo. Adiós a triunfadores como los del Balonmano en la cresta de la ola o recientemente los de baloncesto. Ganadores tras 7 años de la liga y con un proyecto muy sólido. Pero el tema principal es el fútbol y ahí aún falta mucho por hacer . Estamos esperando la eterna Auditoria para saber hasta donde puede llegar el Barcelona en su capacidad de inversión pero ya deberían tras este tiempo haberse ejecutado algunas decisiones . La renovación de Messi debería ya estar muy encarrilada. La operación salida está absolutamente estancada por lo que parece y creo que es ahora mismo una de las principales labores que tiene que culminar este grupo directivo. Es justo reconocer que no es fácil , que esta resultando mucho más difícil tomar decisiones o tener capacidad de tomarlas por dos razones importantes y poderosas . Una es la precaria situación económica que ha heredado esta junta directiva, al borde del colapso económico y otra que lo hace agravada por la situación Pandemia que vive la sociedad y a la que no es ajena la familia del fútbol. Eso nos debería dar un mayor margen para la toma de decisiones e incluso para la resolución de problemas de la actual junta de Laporta. Pero queda mucho, mucho, quizás demasiado aún por hacer ..