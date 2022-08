LA TERTULIA DEL RADIOESTADIO CATALUNYA

Plantará cara el FCB al RM en la 22/23?

Al Radioestadio Catalunya d' avui, amb l' Alfredo Martínez, l' Edu García i l' Edu Pidal analitzem com es presenta la temporada 2022/2023 en el particular duel entre FCB i RM pels titols en joc.