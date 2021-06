La signatura

Maravilloso e imprevisible

Lo vivido ayer en la Eurocopa de Naciones pasará a los anales de la historia del fútbol europeo como una de las jornadas más grandes, intensas y emocionantes vividas en el torneo continental y en la historia del fútbol a nivel de selecciones. Dos duelos épicos y de desenlace imprevisible. Agónicos y emocionantes a más no poder. Absolutamente imprevisibles y sencillamente espectaculares por la intensidad. Lo de ayer fue una regalo maravilloso después de tiempo esperando volver a sentir la emoción y el dramatismo en estado puro. El rugir de las gradas , otra vez casi llenas fue la guinda un pastel que saboreamos con toda su esencia. Fue una propaganda soberbia para el mundo del fútbol , un cartel publicitario inigualable y que demuestra que el fútbol está muy pero que muy vivo. Y fue una jornada reivindicativa, por lo menos en cuanto a la selección española se refiere. Empezando por Luis Enrique, aunque él a buen seguro que no lo quiere pero sale muy fortalecido en la dirección de este grupo por el que casi nadie daba nada por llegar lejos en el torneo. Y a partir de ahí la mayoría de los jugadores que fueron señalados como responsables de la Marcha inicial de España, en especial Alvaro Morata cuyo papel protagonista en la selección crece día a día hasta el punto de convertirle en uno de los jugadores más destacados del torneo. Unai Simon, que cometió un error gravísimo que podía haber enterrado su carrera en la selección y quien sabe si más y no solo no se vino abajo sino que realizó una parada clave al comenzar el tiempo extra que habría colocado a los croatas otra vez por delante en el Marcador. Y también Busquets, porque no decirlo. Acabado para muchos, denostado por bastantes y que tras el duro periplo confinado ha tenido los arrestos de llegar al grupo en un momento de muchas dudas y darle el equilibrio y la solidez que solo él sabe dar. Dos MVP en dos partidos, el segundo quizás más discutible, reflejan un jugador fundamental en la élite del fútbol actual y tremendamente aprovechable para la selección. Y a partir de ahora a disfrutar, o a seguir disfrutando, se abre un nuevo escenario en el torneo, maravillosos e imprevisible escenario, como es el fútbol, y ayer lo demostró una ve más , maravillosos e imprevisible.