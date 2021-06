LA SIGNATURA

La España de Luis Enrique

Salvó el primer match ball la España de Luis Enrique con su contundente victoria frente a la selección eslovaca.La presión de no haber ganado los dos primeros partidos puso al grupo ya en una situación límite a las primeras de cambio pero se sobrepuso y ganó con brillantez a un endeble rival. A Luis Enrique hay muchos que le Tienen ganas y le estaban esperando . Estaban convencidos de que fracasaría a las primeras de cambio. Muchos no perdonan su forma de ser. Muchos no perdonan que haya osado no convocar a ningún jugador Del Real Madrid. Pero no contaban con el carácter, el carisma, la personalidad y el Liderazgo del técnico asturiano . Que además no solo no se amedrenta en situaciones complicadas si no que al contrario parece crecerse y moverse con naturalidad. Los jugadores le han demostrado al técnicos que creen en él y eso es un aval muy importante para tratar de llegar lo más lejos posible en lo que queda de Campeonato. Ni siquiera la Francia de MBappé, la gran favorita ha jugado con tanta solvencia como para catalogarla de gran favorita si solo nos atenemos a lo que hemos Visto en esta primera fase. Quizás sea hasta el momento la selección italiana la que mejores sensaciones haya demostrado hasta el momento . Por lo que podríamos empezar a considerarla sería candidata . Pero ya hemos visto que incluso los alemanes y portugueses en el grupo de la Muerte estuvieron virtualmente eliminados a costa de una brava selección húngara . Y es que es verdad que hoy en día no hay enemigo pequeño. Tengo la sensación de que España irá a más . Se ha sacudido la presión y ha ganado mucho en confianza. El calendario será su adversario más duro. Castigo por no haber logrado el primer puesto. Pero estos torneos son Muy traicioneros y un día malo te manda a casa. Los franceses podrían tener ese día malo ante España o los nuestros tener un partido redondo y noquear a los de Didier Deschamps. Aunque es verdad que primero hay que quitar del camino a la subcampeona del mundo Croacia. Ya será todo a vida o muerte y con este torneo multisede, el año de la Pandemia y el calendario tan comprimido todo podría pasar de las eliminatorias . Seguro que hay más de una sorpresa . Y porque no sorpresa agradable la posible clasificación para la final de España? No descarten nada.