El presidente del Barcelona Joan Laporta anunció el pasado domingo la posible llegada de más de un refuerzo para completar la plantilla. Al margen de Cancelo , el club pretende darle al entrenador un mediapunta o un goleador para complementar el juego de ataque del equipo en la temporada. Falta por determinar si será João Félix otro jugador más con llegada que no con presencia en el área.

Y para cerrar la plantilla deben producirse cuando menos dos o tres salidas para liberar masa salarial y para que la plantilla esté equilibradas y muchos jugadores descontentos. Esa es una gran preocupación siempre de los entrenadores.

Es indiscutible que el francés Clement Lenglet tiene todos los billetes para salir antes del cierre del mercado.

Hay muchos centrales en la plantilla y ha demostrado el entrenador, que no tiene confianza en el francés esta temporada. Su elevada ficha, algo incomprensible para la categoría futbolística del jugador, que tiene ficha de crack absoluto, además le penaliza no solo para seguir en el Barcelona, sino para mantener ese estatus económico en la mayoría de los clubes del mundo y por supuesto de la liga española, con una economía tan maltrecha. Con la salida de Lenglet, los centrales estarían equilibrados y la defensa con Cancelo estaría doblando todos sus puestos pero aún así podría permitirse el lujo de prescindir de algún central ya que Marcos Alonso es polivalente. El propio Cancelo. También he Iñigo Martínez que junto con Sergi Roberto le darían muchas alternativas al entrenador para poder prescindir de otro central si la economía lo obligará.

Pero si no es así, quedaría muy completa la línea defensiva. Entonces estaríamos hablando de una posible salida en ataque. Ahí hay cierto OverBooking, con la expulsión explosión de Lamine Yamal, ya que teniendo en cuenta la opción de poder jugar con Gavi o Gündogan e incluso Pedri como Falso Punta las variantes son elevadísimas. De Ferran Torres, Abdel, y Ansu Fati, da la sensación de que sobraría un jugador para liberar masa salarial y para evitar situaciones como la del pasado domingo en Villarreal , donde el marroquí se mostró molesto por ser el único punta que no jugó.

Otras veces le tocó Ansu Fati y también hubo rumores de salida. Al principio a Ferran Torres que no ha sido titular pero que está rentabilizando sus minutos de manera extraordinaria. Nadie puede negar que el valenciano es un jugador de una enorme categoría, que ha aguantado en silencio su ostracismo en el banquillo, a pesar de los goles que ha marcado en esta pretemporada y que ha demostrado que puede ser muy válido lo largo del año. Yo no prescindiría del valenciano que puede explotar y dar todo el potencial que tiene este año después de ver podido hacer la pretemporada al completo.

Abde es un jugador diferencial pero quiere jugar y si no lo hace prefiere marcharse.

Otro tanto Ansu que sin embargo, tiene una ventaja con respecto a los demás y es que es más goleador. Lewandowski es el único hombre gol puro que tiene la plantilla y necesitaría alguien que le descargase y quizás entre Ansu y Ferran son los que pueden hacerlo.

La decisión la debe tomar Xavi, pero es evidente que sobra uno de estos tres, en función de sus necesidades, de la ficha del futbolista y de las ganas que tengan de continuar en esta situación cada uno de ellos se debe tomar una decisión que aliviaría la economía del club considerablemente.