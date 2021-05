LA SIGNATURA

Bonito final de liga

Se nos presenta un apasionante desenlace liguero este sábado. Hay mucho en juego todavía en la última jornada y eso siempre es de agradecer, a pesar de que para desgracia azulgrana , ya no queden opciones de liga. Pero el Barcelona se juega también algunas cosas. Primero dinero, son siete millones de euros los que separan al tercer del cuarto clasificado en la liga, y tal y como están las cosas , el Barcelona no puede permitirse el lujo de que esa posición se la arrebate el Sevilla. Es mucho dinero . El orgullo y la dignidad de acabar bien la temporada defendiendo la camiseta azulgrana. No vale dejarse ir. Los últimos finales de temporadas ya fueron dolorosos. La final de Copa en Sevilla ante el Valencia o el ignominioso 2-8 de Lisboa ante el Bayern. No, no arreglará la temporada una victoria ante el Eibar, pero si puede empeorarla y dejar peor regusto de boca a los aficionados y armar más de razones y argumentos a la junta directiva de cara a las decisiones que se van a tomar con el bisturí en la mano. Luego está el Fair play y la imagen de no interferir en el desarrollo normal de la permanencia. Hay muchísimo en juego y descender es un castigo muy duro. No quiero ni pensar que una derrota del Barcelona incendiara, no es muy posible, la lucha por la permanencia con un triple empate, pero mejor evitarlo. Y además se debe honrar Ipurua y un club que ha estado 7 años en la elite viniendo de la mas absoluta modestia. Y luego está la lucha por la liga, bonita y atractiva Gracias a la competitividad que demostró el Madrid en las últimas semanas no entregando ningún partido. No como otros. Siempre hay que depender de ti mismo. Normalmente suele dar resultado. Me atrevería a decir que los dos aspirantes tiene partidos similares. Es mejor equipo el Villarreal pero estará pensando en la Final europea y descansarán algunos titulares. Es peor el Valladolid pero le va la vida en el envite.Me extrañaría mucho que los de Cholo Simeone se dejaran ir este título, después de haber salvado los bajones esta temporada, pero cosas más raras se han visto en el fútbol .