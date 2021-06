LA SIGNATURA

Asamblea extraña

La de ayer domingo era una asamblea importantísima para el futuro a corto y medio plazo de la entidad. Todo lo que no fuera aprobar la refinanciación de la deuda, sacar liquidez para acometer los gastos más cercanos, todo lo que no fuera aprobar las cuentas de los dos últimos ejercicios de Bartomeu hubiera conllevado paralizar la gestión del club en un momento en el cada día es fundamental y en el que se tienen que tomar decisiones importantes, como la de renovar a Messi o confeccionar la plantilla. Laporta salió airoso de todos los frentes. Iba viento a favor pues la masa social del Barcelona le ha dado prácticamente carta blanca para deshacer los entuertos que se ha encontrado. Pero fue extraño ver como el propio Laporta y los suyos animaban a la aprobación de las ruinosas cifras y pérdidas de los últimos ejercicios de Bartomeu. El expresidente no acudió como debería haberlo hecho como máximo responsable.No dio la cara y no hubiera estado de más que así lo hiciera. Son de agradecer las explicaciones de Jordi Moix por más que no pueda justificar lo injustificable. La deuda alarmante que han dejado en la entidad y que camina hacia la escalofriante cifra de 1200 millones de euros. Valiente Laporta con la Superliga. El destino del club lo elegimos nosotros. Espero que tenga calibrado el peso y la importancia de sus decisiones por el bien de la entidad. Pero es un pleito peligroso. Laporta gana tiempo, sale respaldado y el club, aunque en cuidados intensivos , mantiene las constantes vitales. Unas constantes necesarias para armar un Equipo que ilusione a la afición tras dos años tristes. La llegada de Memphis es otra inyección. Es verdad que no estamos hablando de los top mundiales, que no se están fichando a los grandes nombres del mercado como acostumbraba a hacer históricamente el Barcelona, pero esta es la realidad que hay y dentro de la realidad, Depay es de lo mejor que había en el mercado , y más si quedaba libre y eligió el Barcelona, así que Bienvenido !