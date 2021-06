Tarragona confia en comptar amb el turisme britànic a finals de mes

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, el portaveu de la FEHT, Xavier Guàrdia, ha explicat que la seva previsió és que a finals de juny estigui obert el 65% dels establiments hotelers de Tarragona i que, durant el juliol, vagin obrint la gran majoria “sempre i quan Espanya passi a ser una destinació verda per al turisme britànic”.

Segons Guàrdia, els britànics suposen 2 milions de pernoctacions i un 10% del total de visites, “un turisme molt familiar, que fa despesa i està esponjat durant tota la temporada, des de l’abril al mes d’octubre”.

Al setembre, més normalitat

A l’espera que arribi aquest turisme, el portaveu de la FEHT ha destacat que confien en el turisme espanyol i francès per la seva proximitat tot i que ha assegurat que “també són importants els missatges que els països emissors llencin al seus ciutadans”. Per tot plegat, Guardià ha explicat que “hi ha ganes de venir a Espanya i a la Costa Daurada” però que hi haurà “més reserves per a finals de temporada, cap al setembre, quan la cosa estigui més normalitzada”.

Després d’un any marcat per la pandèmia, el sector hoteler i de la restauració de Tarragona dóna per perduda un 35% de la recaptació d’aquest 2021 però confia en aguantar obert i encarar amb més tranquil·litat el 2022.