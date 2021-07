La política catalana

Salvador Illa treu ferro a la data de la comissió bilateral

El cap de l'oposició al Parlament, el socialista Salvador Illa, ha tret importància a la data de la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat prevista per a finals de juliol: "El més important és que es prepari bé, no m’importa tant que es faci ràpid, que també, no s’ha de demorar, com que es faci i que hi hagi resultats, és per això que prioritzo una bona preparació”.