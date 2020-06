El pla de xoc per evitar el col·lapse de la Justícia no es podrà activar fins a la tardor

La jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, ha reconegut en una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya que les mesures de reforç per evitar el col·lapse judicial no arribaran “fins al mes d’octubre o novembre” per les actuals restriccions imposades per evitar la propagació del coronavirus.

A principis de mes, el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, i la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, havien demanat mesures urgents per fer front als endarreriments de les causes que s’havien produït com a conseqüència de la pandèmia però aquest pla haurà d’esperar una mica més. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Caso ha explicat que estan constantment en contacte amb les administracions competents en matèria de justícia però que ara “no es poden fer venir jutges d’altres llocs o fer jutges comissionats si no tenim la certesa que podem fer servir les nostres sales de vista a ple rendiment”. Segons Caso, això no serà una realitat fins “a partir d’octubre o de novembre quan, si tot va bé, ja tindrem una situació molt més normalitzada”.

En aquest sentit, la jutgessa degana de Barcelona ha advertit que “sense unes mesures de reforç prou contundents” les jurisdiccions mercantils, socials i civils patiran un endarreriment important per l’acumulació de casos. Caso també ha alertat que als jutjats de violència sobre la dona, tot i funcionar prou bé a Barcelona, també podria passar el mateix però, en aquest cas, “per l’increment d’assumptes i no per la seva capacitat d’absorció”. En canvi, la jurisdicció de menors, segons Caso, podria estar al dia en un termini d’un parell de mesos.