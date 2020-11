La desescalada a Catalunya

El món de l’esport denuncia que la comunicació del Govern ha estat un whatsapp

En declaracions al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha lamentat la manca de diàleg sobre el pla de desescalada: “De moment no hi ha hagut cap comunicació més enllà d’un whatsapp de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat per tancar una trobada amb Salut i discutir el pla”.