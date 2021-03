La lluita contra el càncer: més casos amb diagnòstic més tardà

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Laureano Molins ha reconegut que no es pot parlar de si ha pujat o no la mortalitat per aquest motiu però sí que ha reconegut que “han arribat casos més avançats”. En aquest sentit, el president de l’AECC a Barcelona ha animat la gent a acudir a fer les revisions i cribratges als hospitals “sense recances perquè és molt segur”.

La prevenció, clau

A banda del diagnòstic precoç i la recerca mèdica, el doctor Molins també ha deixat clar que “la prevenció és fonamental”. Ha cridat a fer vida saludable, menjar bé, fer esport, prendre el sol amb cura i no fumar: “Un de cada 3 tumors és pel tabaquisme”.

El suport emocional als malalts i als seus familiars

Una de les línies fonamentals en la lluita contra el càncer és l’atenció als malalts i també als seus parents. Molins ha explicat que, amb la pandèmia, ha crescut l’atenció telefònica i que tenen oberts a tothom els seus serveis, “també per cobrir necessitats econòmiques per als més vulnerables”. En aquesta línia, Laureano Molins ha apostat per un “gran pacte d’estat” perquè “la vulnerabilitat davant el càncer s’ha vist més agreujada amb la pandèmia”.