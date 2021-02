L’escola concertada alerta que el nou decret d’admissió vulnera el dret dels pares a escollir centre

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de la FAPEL ha qüestionat la planificació de l’oferta educativa que planteja el departament d’Educació i la regulació de l’anomenada “matrícula viva” per equilibrar el repartiment d’alumnes amb dificultats econòmiques entre els centres públic i els concertats: “Pot passar que es tanquin grups i no es permeti que moltes famílies no puguin triar el centre que voldrien al seu barri o al seu municipi perquè no hi ha places”. I és que, amb el nou decret, les escoles concertades han de de reservar unes places pels alumnes que s’incorporin durant el curs, normalment estudiants amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques.

Un decret amb poc finançament

Un altre aspecte amb el que no està d’acord Josep Manuel Prats és amb la memòria econòmica del decret. Per al curs vinent, es dotarà l’escola concertada amb 37 milions d’euros. “L’increment és sempre benvingut però és un pedaç per combatre la segregació escolar”. A més, Prats alerta que el que cal és que aquests recursos estiguin pressupostats: “Aquests petits milions d’euros poden ser un bon començament però no ens els creurem fins que no estiguin al pressupost”.