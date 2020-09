Les infermeres lamenten que Salut aposti per ampliar hospitals i no per reforçar l’atenció primària per fer front al coronavirus

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la presidenta del sindicat Infermeres de Catalunya, Jèssica Morillas, ha criticat que el Departament de Salut aposti per un model avançat en el tractament del coronavirus i no en les tasques de prevenció i control per evitar més contagis.

Morillas també ha advertit que les infermeres que vagin a treballar als edificis annexos que es construiran en 5 hospitals catalans per acollir malalts per covid19 no podran estar als centres principals ni a l’atenció primària. Per tant, encara es reduirà la ràtio d’infermeres per cada 1000 habitants que ja es troba en 5,1, nivells similars als de Polònia o Eslovàquia.

La presidenta d’Infermeres de Catalunya també ha denunciat que no s’estan cobrint les baixes per malalties i que, per fer vacances, els treballadors que es queden han d’assumir també les tasques dels companys que no hi són.