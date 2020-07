Les associacions agràries criden a la calma: “Complim els protocols, no criminalitzem el sector de la fruita dolça”

“Estem facilitant mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants i estem prenent la temperatura”, ha explicat Roqué, que també ha apuntat que no poden controlar els treballadors fora de la feina, quan estan amb amics o familiars. En tot cas, el president d’ASAJA Lleida ha volgut llençar un missatge de calma: “Hi ha 35.000 persones treballant a la vall de Lleida i és evident que no es pot garantir al 100% que no hi haurà contagis”.

Sobre la situació dels temporers, Roqué ha explicat que els que contracten tenen la documentació en regla i estan dins del corredor de les persones que van a Lleida habitualment. Però també ha alertat que “tenim un problema social a l’Estat amb les persones que no tenen documentació però que es busquen la vida per poder menjar”.