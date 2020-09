L'Àrea Metropolitana assegura que la ZBE és un "procés imparable"

La lluita contra la contaminació

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el director de serveis de mobilitat sostenible de l'Àrea metropolitana de Barcelona, Carles Conill, ha explicat que l'aplicació de multes per a tots els turismes i motos que circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) sense distintiu ambiental és "un pas important" per reduir la contaminació. Conill ja ha anunciat que “després s’avançarà en acabar amb les moratòries” per diferents vehicles i, en aquest sentit, ha deixat clar que “és un procés imparable”.