L’Agència Europea d’Emergències sanitàries suposaria la creació d’almenys 150 llocs de feina a Barcelona

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Tarafa ha assegurat que “no és una agència molt gran però hi podrien treballar entre 150 i 170 persones”. Segons la regidora de Salut, aquest és un motiu més per treballar per aconseguir que Barcelona sigui la seu de l’organisme, tot i que ha destacat que el més important és que la ciutat tingui “agències de referència”.

Una carrera fins a l’abril del 2022

De moment, l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat han creat un equip mixt per treballar en la candidatura i presentar-la, en consulta pública, abans del 12 de maig. Les candidatures es faran oficials a finals d’any i, tot i que encara no es coneixen quines podrien les rivals, Tarafa dóna per fet “que amb la realitat que hem viscut i amb una agència com aquesta hi haurà altres ciutats que s’hi presentaran”. La decisió final es prendrà a l’abril del 2022 per tal que l’agència comenci a funcionar el 2023. La regidora ha afirmat que “hem de treballar amb prudència però amb il·lusió” i ha reivindicat el posicionament de Barcelona com una ciutat amb “un ecosistema de centres de recerca en ciències de la vida i de la salut pública molt ric i robust”.

Primers contactes amb el govern espanyol

La regidora ha assegurat que, de cara a muscular la candidatura, és important treballar amb els centres d’investigació i també amb el govern espanyol. En aquest sentit, ha destacat que la Generalitat ja ha començat a conversar amb els ministeris de Sanitat i Afers Exteriors.