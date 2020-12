Els sindicats i els empresaris alerten que el mes de gener serà més dur que altres anys

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el secretari de Treball de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, ha assegurat que “malauradament no estem tocant sostre i totes les previsions indiquen que al 2021 tindrem un atur més acusat que l’actual”. Per aquest motiu, Bellera s’ha mostrat partidari de mantenir els ERTOs fins que sigui necessari i ha reclamat “formació específica i orientació” per millorar la capacitat dels treballadors que tenen suspesos els seus contractes ara mateix. Segons Bellera, “a Catalunya, tenim un teixit empresarial molt complex i amb molta vulnerabilitat, amb un 15% d’empreses insolvents i un 8% que seran inviables”.

En aquesta línia, el director de l’àrea de treball de PIMEC, Josep Ginesta, també ha apostat pels ajuts directes a les empreses: “Vinculats a la limitació de l’activitat, a la incapacitat de moltes empreses d’oferir els seus serveis com ho feien abans de la pandèmia; és imprescindible que es posin a l’abast del teixit productiu i a les butxaques buides dels empresaris”