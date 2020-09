Els experts avisen que la regulació del teletreball està “buida de contingut”

Puente també ha recordat que no s’aplicarà a tots aquells empleats que s’hagin vist obligats a treballar des de casa durant el confinament o com a conseqüència de la covid perquè no té efectes retroactius.

L’advocat i responsable laboral de PIMEC considera que, amb el decret, sortiran guanyant els treballadors perquè evitaran desplaçaments a la feina i podran conciliar millor la vida laboral amb la familiar. A més, també veuran compensades les despeses que impliquin el fet de treballar des de casa. Sobre la productivitat, Puente ha reconegut que caldrà esperar un temps per veure com influeix el fet que el treballador estigui fora de l’àmbit laboral i sense companys.