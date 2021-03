Els comuns creuen que “la lluita pel poder” entre JxCAT i ERC deixarà a Catalunya sense president aquesta setmana

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el portaveu dels comuns, David Cid, ha reconegut que “fa la sensació que divendres Pere Aragonès no serà investit president” perquè “va camí de repetir-se aquest govern trencat i en constant conflicte de l’últim any”, en al·lusió a les negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra.

Cid ha estès de nou la mà a ERC per fer un govern d’esquerres i obrir “una etapa de canvi”. De la mateixa manera, ha reiterat el seu rebuig a forma part d’un govern amb Junts per Catalunya perquè “no comparteixen el model de país” ni “la confrontació en comptes del diàleg” per resoldre el conflicte polític de Catalunya. “No compartirem govern amb qui nega la meitat del país”, ha rematat el dirigent dels comuns.

Sobre el preacord tancat entre ERC i la CUP, Cid troba a faltar “objectius concrets en energies renovables i en la lluita contra el CO2”, així com una “inversió del 7% del PIB en salut pública”.