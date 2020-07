El sector de l’hostaleria avisa que el confinament del Segrià és un desastre per a la marca turística de Lleida

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de la federació d’hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha assegurat que el que ha passat en les últimes hores amb el confinament del Segrià és “un despropòsit” que tindrà repercussions econòmiques molt dures. “El territori està desmuntat, no sabem quanta gent continuarà amb el seu negoci, és un desastre per Lleida capital, pel Segrià i per la marca de Lleida en el seu conjunt”, ha apuntat Castellarnau.

El president de la federació d’hostaleria de Lleida ha explicat com han viscut les últimes hores després que un jutge no avalés les noves restriccions de la Generalitat: “Hi havia establiments que ja havien tancat ahir a la tarda, havien envasat els seus productes i estaven preparats per un tancament de 15 dies i aplicar un ERTO si era possible”. Aquest matí, segons Castellarnau, els que han trucat a la federació els han aconsellat obrir fins que rebin les noves ordres de la Generalitat.

Però, per la federació d’hostaleria, el més preocupant és que ningú els ha dit com els ajudaran econòmicament si han de restringir la seva activitat. “Nosaltres no ens posarem en contra de les mesures sanitàries però ningú s’ha posat en contacte amb nosaltres per tranquil·litzar-nos i explicar-nos que hi haurà subvencions directes pels efectes del coronavirus”.