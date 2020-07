La gestió de la covid19 a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de l’Associació Professional de representants, mànagers i promotors de Catalunya, Jordi Gratacós, troba “fora de lloc” que ara sigui el Procicat qui autoritzi els esdeveniments culturals com concerts, obres de teatre o festivals de música. En aquest sentit, Gratacós ha recordat que “no ha sortit cap rebrot de cap activitat cultural “ i, per això, no entén “l’estigmatització” del sector.