Segons Fernández, Torra ja va anunciar que ho faria i ara s’ha demostrat més que mai que l’executiu està dividit i no té una majoria parlamentària sòlida per tirar endavant. El líder del PP català ha recordat que sempre ha defensat que no s’havien de convocar eleccions abans perquè era fins i tot discutible des del punt de vista legal.

Sobre l’adjudicació a Ferrovial d’un contracte de 17 milions d’euros per rastrejar els contactes dels positius per coronavirus, el dirigent popular també ha explicat que demanarà la compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés. “Alguna cosa grossa deu estar passant perquè dins del propi govern i el seu propi partit qüestionin aquesta decisió”, segons Alejandro Fernández, que també ha apuntat que “si hi ha alguna il·legalitat ja es veurà”.

El president del PP de Catalunya considera que aquest contracte és un exemple de la mala gestió del govern català de la crisi sanitària. Fernández ha recordat les polèmiques sobre les residències de gent gran, el recompte de víctimes o el paper de l’exèrcit a Catalunya. “Pedro Sánchez ho fa fet molt malament però el govern de Catalunya està al mateix nivell d’incompetència”, ha rematat el líder dels populars de Catalunya.