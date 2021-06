El coordinador covid de l’Hospital del Mar avisa que és “massa aviat” per retirar les mascaretes

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Horcajada veu complicat abordar amb garanties la retirada de la mascareta dels espais públics: “El problema és que som una societat de blancs i negres i anar amb grisos és tremendament complicat; el fet de treure-la del paisatge pot provocar situacions d’alt risc de transmissió”.

En aquest sentit, el coordinador covid de l’Hospital del Mar defensa que “és aviat per pensar que, si comencen a produir-se nous contagis, no tindrem rebrots” i, per això, és partidari d'esperar a tenir “una situació epidèmica molt millor”.

Preocupació per la revetlla de Sant Joan

En aquest context, Horcajada veu amb preocupació els efectes de la revetlla de Sant Joan: “L’any passat arran de Sant Joan van començar a tenir rebrots i vam tenir un estiu que els pacients no es mereixien. Podria tornar a passar, tot i que amb la vacunació aquest efecte seria diferent”.

Un moment dolç

Malgrat les precaucions, el cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital del Mar reconeix que Catalunya està passant per “un moment dolç”, gràcies a la vacunació, el bon temps i les mesures de protecció. “Ens agradaria que es mantingués aquesta situació el màxim temps possible i que la vacunació acabi de tenir l’impacte que ha de tenir en l’àmbit poblacional i així ja no seria esperable una cinquena onada”, ha rematat Horcajada.