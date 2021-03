El Consorci de la Zona Franca reivindica la unió de la tecnologia i les aliances davant la covid

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, Pere Navarro ha reconegut que ara fa un any "no podíem imaginar aquesta situació" però ha posat en valor la "capacitat d'adaptació al canvi" i "les aliances" per dissenyar, per exemple, 400 respiradors de campanya "en temps rècord". Navarro també ha explicat com el CZFB també va posar al servei d'empreses i emprenedors la seva tecnologia per "adaptar una màscara d'snorkel" o crear "viseres per protegir el personal sanitari". Segons Navarro, amb la pandèmia també "hem vist la capacitat d'innovació i de solidaritat".

Les fires, un exemple d’adaptació

El delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona també ha reivindicat com les fires han sabut reinventar-se davant les restriccions de la covid: “Amb el BNEW vam fer una fórmula híbrida que va servir per reunir 11 mil alts directius de 111 països per parlar de logística, de la industria 4.0 o el sector immobiliari”. Enguany, repetiran el format amb més temes, com la ciència, la sostenibilitat o el canal ciutat.